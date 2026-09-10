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Башкортостан будет развивать охотничий туризм совместно с ОАЭ

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о расширении связей Башкортостана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото опубликовала Маргарита Болычева

На прошедшей международной выставке охоты и конного спорта ADIHEX в Абу‑Даби делегация Башкортостана обсуждала с арабскими коллегами создание мараловодческих и рыбных хозяйств, строительство современных гостевых домов в охотничьих угодьях и даже возможность совместного предприятия.

«Грамотная организация охотничьего туризма – это привлечение прямых инвестиций в регион, а регулирование численности хищников – серьезная государственная задача и безопасность людей. При этом республика не тратит бюджетные средства, а, наоборот, получает доход в казну», – заявила министр.

Сейчас формируется график взаимных визитов: инвесторов из ОАЭ – в Уфу, предпринимателей Башкортостана – в Эмираты.

При этом в Уфу приедут не только бизнесмены, но и топовые арабские блогеры: договорились о тестовых визитах для съемок контента.

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