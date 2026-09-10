В Уфе перекроют сразу несколько улиц

С сегодняшнего дня, 10 сентября, по 30 октября перекроют:

– одну полосу проезжей части по нечетной стороне улицы Новочеркасской (от Льва Толстого до Садовой);

– одну полосу проезжей части по нечетной стороне улицы Садовой (напротив дома №2 к.11).

Ограничения связаны с капитальным ремонтом водопроводной линии в северной части Уфы.

Также в связи с работами, проводимыми на инженерных сетях, и благоустройством территорий уже перекрыты:

– по 22 сентября – одна полоса нечетной стороны улицы Борисоглебской от здания №23 до дома №29;

– по 30 сентября – улица Пермская на пересечении с Ленина и одна полоса Ленина, а также две полосы Ленина возле дома №131 и одна возле дома №139;

– по 31 октября –две полосы четной стороны улицы Авроры напротив дома №29 по Софьи Перовской;

– по 15 ноября – местный проезд от улицы Пархоменко до дома №133/2, проезду вдоль домов №133/2 и №133/3, по Оренбургской от Пархоменко до дома №133/3;

– по 15 ноября будут перекрывать по одной полосе нечетной стороны улицы Революционной напротив домов №90 и №92.

Кроме того, в эти выходные, 12 и 13 сентября, из-за проведения марафона в историческом центре города будут перекрывать следующие улицы:

– Заки Валиди (от Аксакова до Цюрупы);

– Цюрупы (от Заки Валиди до Революционной);

– Кирова (от Крупской до Крестьянской);

– Амурская (в районе Кирова);

– Крестьянская (в районе Кирова);

– Достоевского (от Цюрупы до Крупской);

– Крупской (от Достоевского до Чернышевского);

– Чернышевского (от Крупской до Цюрупы);

– Пушкина (от Цюрупы до Аксакова);

– Гоголя (от Заки Валиди до Чернышевского);

– Аксакова (от Чернышевского до Заки Валиди).