В Уфе выставили на продажу «Дом Лузиновых»

Управление имущественных и земельных отношений администрации пытается приватизировать особняк, расположенный на улице Октябрьской Революции.
Улицу Октябрьской Революции уже несколько лет реконструируют, по итогу работ она станет полупешеходной.
Проблемным вопросом остаются расположенные на ней исторические постройки: все они в плохом состоянии, и реставрация потребует значительных вложений.
Один из таких домов – «Дом Лузиновых» (ул. Октябрьской Революции, 63), относящийся к объектам культурного наследия регионального значения. Мэрия выставила это трехэтажное (включая подземный) здание на торги с начальной ценой в один рубль, шаг конкурса – почти 486 тыс. рублей.
Площадь объекта – 886,4 кв. м, техническое состояние – неудовлетворительное. Здание переведено в нежилой фонд.
«Дом Лузиновых» был построен во второй половине XIX века. Первые документальные упоминания о усадьбе датируются 1879 годом. Первой официальной владелицей участка была Екатерина Лаврентьевна Лузина – жена богатого свияжского купца Петра Петровича Лузина.
В конце XIX века дом использовался не только для жилья, но и в рабочих целях: здесь хранили и торговали хлебом, овсом, гречкой, рожью и пшеницей.
Незадолго до революции дочь Лузиновых Мария Петровна Рыбченко продала здание Уфимскому городскому общественному банку.
Комментарии (0)