В Уфе выставили на продажу «Дом Лузиновых»

Улицу Октябрьской Революции уже несколько лет реконструируют, по итогу работ она станет полупешеходной.

Проблемным вопросом остаются расположенные на ней исторические постройки: все они в плохом состоянии, и реставрация потребует значительных вложений.

Один из таких домов – «Дом Лузиновых» (ул. Октябрьской Революции, 63), относящийся к объектам культурного наследия регионального значения. Мэрия выставила это трехэтажное (включая подземный) здание на торги с начальной ценой в один рубль, шаг конкурса – почти 486 тыс. рублей.

Площадь объекта – 886,4 кв. м, техническое состояние – неудовлетворительное. Здание переведено в нежилой фонд.

«Дом Лузиновых» был построен во второй половине XIX века. Первые документальные упоминания о усадьбе датируются 1879 годом. Первой официальной владелицей участка была Екатерина Лаврентьевна Лузина – жена богатого свияжского купца Петра Петровича Лузина.

В конце XIX века дом использовался не только для жилья, но и в рабочих целях: здесь хранили и торговали хлебом, овсом, гречкой, рожью и пшеницей.

Незадолго до революции дочь Лузиновых Мария Петровна Рыбченко продала здание Уфимскому городскому общественному банку.