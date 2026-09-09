В Уфе почти 800 домов могут перевести на оплату отопления по тарифу из-за халатности УК

Как сообщили в компании, по состоянию на первое сентября 2026 года в 778 многоквартирных домах города Уфы ОДПУ ТЭ не допущены к отопительному сезону.

Это связано с тем, что управляющие организации своевременно не направили заявки на проверку готовности теплосчетчиков.

Соответственно, с началом отопительного периода начисления за тепло, поставляемое на нужды дома, будут рассчитываться по среднему объему в течение шести месяцев, а после – по нормативу потребления, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Это приведет к увеличению платы за отопление для жителей дома.