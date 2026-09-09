Радий Хабиров и президент Абхазии обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества

Среди прочих тем обсуждали укрепление торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних отношений, продолжение программы «Башкиро-абхазское долголетие», а также развитие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.

Радий Хабиров предложил организовать деловой визит представителей абхазской туриндустрии в Башкортостан.

«Было бы целесообразно, чтобы ваши туроператоры приехали сюда и провели определённую работу. Потому что наши жители порой могут не знать, какие новые отели у вас появились, какие объекты лучше посетить», – сказал глава региона.