Башкортостан вошел в топ-15 регионов с наилучшей ситуацией на рынке труда

При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

На основе этих показателей рассчитывался рейтинговый балл. Чем выше этот балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в том или ином регионе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом заработных плат и низкой безработицей.

Регионы-лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда.

Возглавляют топ регионов по ситуации на рынке труда Москва (97,57 балла), Санкт-Петербург (93,26 балла), Московская область (91,59 балла), Татарстан (85,71 балла) и Ленинградская область (81,08 балла).

Башкортостан, по итогам 2024 года набравший 86,41 балла и занимавший шестую строчку, за год опустился на 11 позицию, набрав 79,46 балла, то есть ситуация значительно ухудшилась.

Хуже всего с работой дела обстоят в Ингушетии (6,69 балла), Дагестане (18,03 балла), Тыве (22,43 балла), Чечне (30,35 балла) и Алании (35,42 балла).