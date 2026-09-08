УФАС отменило аукцион на создание подсветки мостов в Уфе за 113,7 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ведомства, мэрия Уфы искала подрядчика для устройства наружной цветодинамики мостов через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. Цена контракта более 113,7 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС пришло к выводу, что заказчик установил излишние требования по согласованию применяемых осветительных приборов. Действия заказчика могли привести к ограничению количества участников аукциона.

Ведомство признало жалобу ООО «МР Инжиниринг» обоснованной и выдало предписание заказчику об отмене итогов аукциона и внесении изменений в документации. Также будет возбуждено административное дело.