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УФАС отменило аукцион на создание подсветки мостов в Уфе за 113,7 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан рассмотрело жалобу компании «МР Инжиниринг» на аукцион управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

Фото: администрация Уфы

Как сообщает пресс-служба ведомства, мэрия Уфы искала подрядчика для устройства наружной цветодинамики мостов через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. Цена контракта более 113,7 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС пришло к выводу, что заказчик установил излишние требования по согласованию применяемых осветительных приборов. Действия заказчика могли привести к ограничению количества участников аукциона.

Ведомство признало жалобу ООО «МР Инжиниринг» обоснованной и выдало предписание заказчику об отмене итогов аукциона и внесении изменений в документации. Также будет возбуждено административное дело.

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