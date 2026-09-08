В Башкортостане до конца года отремонтируют 14 дорог, ведущих к 55 СНТ

По словам главы региона, до конца 2026 года планируют привести в порядок еще 14 дорог общей протяженностью 17,5 км.

Они ведут к 55 садовым некоммерческим товариществам, расположенным в восьми муниципалитетах.

Пять дорог по этому плану – в Калининском районе Уфы, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах – уже готовы. Они ведут к 14 СНТ, в которых в сумме насчитывается почти три тысячи участков. Причем около 380 семей живут в них круглый год.

В ближайшее время также завершат работы в Стерлитамакском районе. Затем – в Кармаскалинском и Чишминском районах, еще на нескольких объектах в Иглинском, Уфимском районах и Уфе.

Всего на ремонт дорог к СНТ в этом году заложили в бюджете 150 млн рублей.

«Это только часть большой системной работы по поддержке садоводов в республике. Свои участки есть у многих жителей, и наша задача – создать для них максимально комфортные и безопасные условия», – сообщил Радий Хабиров.