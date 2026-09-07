Радий Хабиров потребовал уволить директора кушнаренковской гимназии, где произошла поножовщина

Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни не было. Сегодня, седьмого сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров поднял эту тему на оперативном совещании в ЦУРе.

«Мы провели исследование обстоятельств этого дела. По крайней мере, как мне сообщают коллеги, которые туда выехали, мы имеем вопиющий факт укрывательства. Мы имеем дело с затяжным конфликтом между ребятами, деятели на местах посмели попытаться от нас это скрыть.

Один учится на отлично, хороший мальчик из хорошей семьи. Второй учится на тройки, лидер, задира немножко, как говорится. Физически очень крепкий – и как вы думаете, кто на кого напал? И почему напал отличник и из хорошей семьи – ему делать нечего было, что ли?

Значит, был конфликт, который пытались от нас скрыть. Сегодня чтобы у меня лежало заявление директора на увольнение. И мы еще посмотрим, нет ли там халатности. Зам по воспитательной тоже должен быть уволен сегодня», – сказал глава региона.

Также он сделал выговор главе муниципалитета:

«Вы мне сказки рассказывали, что там все хорошо. Либо это ваша полная некомпетентность, либо вы смеете врать мне на эту тему».