В Башкортостане возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли 3 детей

В 19:21 в МЧС поступило сообщение о пожаре: загорелся жилой деревянный дом на двух хозяев по адресу: улица Южная, 9.

После тушении пожара в доме обнаружены тела детей четырех, шести и 12 лет. Сейчас ведется следствие, причины возгорания устанавливаются. Известно, что газа в доме не было, на момент возникновения пожара дети дома были одни.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности провела внеочередное заседание.

СУ СК РФ по РБ сообщает, что возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов, будет дана оценка работе органов опеки и обеспечению требований пожарной безопасности.