В Уфе за выходные произошло 86 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 8 ДТП – в полтора раза больше, чем обычно. Пострадали два человека, один погиб.

Пресечено 593 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (56), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (51) и не уступавшие дорогу пешеходам (60).

Оштрафовали 63 пешехода-нарушителя.

Задержали 24 водителя в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, как сообщает Госавтоинспекция Башкортостана, смертельные ДТП зарегистрированы в Белорецком и Благоварском районах. В первом 47-летний водитель Lada Priora по пути со стороны Уфы в Белорецк врезался в Ford Focus, оба водителя скончались на месте до приезда скорой.

Во втором случае на 1385 километре дороги М-5 «Урал» 54-летний водитель Nissan Terrano, двигаясь со стороны Уфы в направлении Самары, допустил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением 52-летнего водителя. КамАЗ по инерции столкнулся еще с Lada Granta. В результате ДТП водитель Nissan Terrano скончался на месте до приезда скорой, его пассажиры – семилетний мальчик и 46-летняя женщина госпитализированы.

Сегодня, седьмого сентября, министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил о том, что женщина находится в реанимации, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Ребенок санитарной авиацией был доставлен в РДКБ. Его состояние оценивается как тяжелое, стабильное.