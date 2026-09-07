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В Уфе пройдет фестиваль славянской культуры

VI Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века» пройдет на площадке перед Государственным концертным залом «Башкортостан».

Масштабный фестиваль пройдет в День национального костюма народов РБ – в пятницу, 11 сентября.

Начало – в 14:00. Основная программа фестиваля пройдет с 17:00 до 20:00, планируется большой концерт. 

Историко-культурные и национально-культурные центры представят русское, казачье, белорусское, украинское и болгарское подворья.

Рядом расположится выставка духовной литературы и предметов церковной утвари от Уфимской Епархии.

Особым событием выставки станет прибытие колокольной звонницы, благодаря которой над площадью прозвучит величественный колокольный звон.

Для детей проведут традиционные славянские игры и состязания, будет большая ярмарка народных промыслов, на которой можно приобрести уникальные изделия ручной работы из дерева и камня, игрушки, обереги и многое другое.

В мастеровых зонах ремесленники проведут мастер-классы, расскажут о народных традициях и научат тонкостям изготовления традиционных кукол-оберегов из лоскутов ткани, лент и природных материалов, а также обучат основам славянских узоров.

Настоящий кузнец продемонстрирует силу старинного ремесла, отчеканит памятные монеты для гостей и позволит желающим самим ударить молотом по наковальне.

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