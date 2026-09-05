Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали подсолнечное масло (1,44%), мука (1,35%), гречка (0,96%), сухие молочные смеси для детского питания (0,93%) и соль (0,78%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: свекла (6,67%), картофель (5,24%), лук (4,88%), капуста (4,43%), морковь (3,96%).

Также подешевели яблоки (1,46%), бананы (0,84%) и молоко (0,57%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.