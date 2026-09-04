В Башкортостане снова подняли цены на бензин

По состоянию на 31 августа 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 67,13 рубля за литр (+0,21 рубля за неделю);

– АИ-92 – 64,46 рубля за литр (+0,34 рубля);

– АИ-95 – 69,16 рубля за литр (+0,03 рубля);

– АИ-98 и выше – 97,68 рубля за литр (+0,65 рубля);

– дизельное топливо – 78,62 рубля за литр (+0,07 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (74,94 рубля за литр) и по России (77,76 рубля за литр).