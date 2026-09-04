В Башкортостане снова подняли цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 25 по 31 августа 2026 года.
По состоянию на 31 августа 2026 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 67,13 рубля за литр (+0,21 рубля за неделю);
– АИ-92 – 64,46 рубля за литр (+0,34 рубля);
– АИ-95 – 69,16 рубля за литр (+0,03 рубля);
– АИ-98 и выше – 97,68 рубля за литр (+0,65 рубля);
– дизельное топливо – 78,62 рубля за литр (+0,07 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (74,94 рубля за литр) и по России (77,76 рубля за литр).
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