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В Башкортостане ищут инвесторов в проект по созданию энергокомплекса за 1,4 млрд рублей

Корпорация развития Башкортостана разработала инвестпредложение масштабного проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей.

Фото: правительство Башкортостана

Речь идет о создании контейнерного энергокомплекса на базе газопоршневой установки в ОЭЗ «Алга».

На территории энергокомплекса планируется создать 20 рабочих мест и построить газопоршневую установку, электрогенератор, системы охлаждения и утилизации тепла, газовое хозяйство и газоходы, насосное и теплообменное оборудование, систему автоматизированного управления, инженерные коммуникации и модульный контейнер.

На первом этапе строительства инвестору понадобится 910,7 млн рублей. Второй же планируется реализовать за счет прибыли от уже работающей первой части комплекса.

Как сообщили в Корпорации развития Башкортостана, строительство энергокомплекса будет способствовать формированию современной энергетической инфраструктуры для развития новых производств в Башкортостане.

Потреблять электро- и теплоэнергию будут будущие резиденты планируемой площадки №6 ОЭЗ «Алга», и на сегодняшний день уже есть пять предпринимателей, заинтересованных в работе на новой площадке.

Общий срок строительства оценивается в 2,3 года. При этом по предварительной оценке за три года с момента выхода на проектную мощность продажи вырастут почти в четыре раза и превысят затраты на реализацию.

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