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В Уфе произошло ДТП с автобусом «Башавтотранса»

Сегодня, четвертого августа, сотрудники МЧС выезжали на место дорожно-транспортного происшествия на улице Транспортной.

Фото: МЧС России

Как сообщили в МЧС, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2112» и маршрутного автобуса «НефАЗ» «Башавтотранса» – лобовое столкновение. На тот момент пассажиры в салоне автобуса отсутствовали.

В результате аварии 25-летний водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в салоне. Спасатели вызволили его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №13.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

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