В Уфе произошло ДТП с автобусом «Башавтотранса»

Как сообщили в МЧС, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2112» и маршрутного автобуса «НефАЗ» «Башавтотранса» – лобовое столкновение. На тот момент пассажиры в салоне автобуса отсутствовали.

В результате аварии 25-летний водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в салоне. Спасатели вызволили его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №13.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.