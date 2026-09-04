В Уфе произошло ДТП с автобусом «Башавтотранса»

Сегодня, четвертого августа, сотрудники МЧС выезжали на место дорожно-транспортного происшествия на улице Транспортной.
Как сообщили в МЧС, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2112» и маршрутного автобуса «НефАЗ» «Башавтотранса» – лобовое столкновение. На тот момент пассажиры в салоне автобуса отсутствовали.
В результате аварии 25-летний водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в салоне. Спасатели вызволили его и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №13.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
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