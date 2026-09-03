В Башкортостане расселят еще 52 аварийных дома

По словам главы правительства, сейчас в разгаре второй этап расселения аварийного фонда по нацпроекту.

Всего предстоит расселить 19 домов в 10 муниципалитетах. Две тыс. «квадратов» уже расселили, 51 семья получила ключи от нового жилья. В Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах полностью закрыли вопрос. Еще в шести муниципалитетах идет стройка.

На третьем этапе (2026-2027 годы) предстоит еще больший объем работы: 33 дома в 11 территориях, включая Нефтекамск, Белорецк, Ишимбайский район и Белебей.

«Главам муниципалитетов – контракты на жилье и выплаты возмещений не тянуть. Крайний срок – первое октября. Дольше нельзя – за каждым днем люди стоят», – заявил Андрей Назаров.