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Уфимцы считают достойной пенсию в 56 тыс. рублей

Сервис SuperJob опросил представителей экономически активного населения из всех округов страны, чтобы определить пенсионные ожидания жителей в августе 2026 года.

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?» Далее было рассчитано среднее значение.

Достойная по мнению жителей Уфы пенсия по состоянию на август 2026 года в среднем составила 56 000 рублей. Это значительно больше, чем было полгода назад (52 300 рублей).

Самые большие запросы, конечно, в Москве (60 900 рублей) и Санкт-Петербурге (60 300 рублей). Следом идут Хабаровск (60 100 рублей) и Владивосток (58 600 рублей), замыкает топ-5 Иркутск (57 000 рублей).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 56 600 рублей в месяц. При этом средний размер пенсии в России составляет порядка 25,3 тыс. рублей.

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