В Башкортостане, несмотря на кризис, растет потребительский спрос

Первую строчку рейтинга занял Чукотский АО: за первые шесть месяцев 2026 года потребительский спрос в этом регионе вырос сразу на 26,56%. В среднем каждый житель региона тратил 68,6 тыс. рублей в месяц.

Следом идут Магаданская (11,43%) и Ивановская (10,15%) области.

Башкортостан по уровню прироста потребительского спроса занял пятую строчку: с начала 2026 года он изменился на 9,63%. Средний прирост по стране – 4,8%.

В среднем каждый житель Башкортостана в месяц тратит 50,2 тыс. рублей, в прошлом году было 45,4 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель выше: 52,6 тыс. рублей.