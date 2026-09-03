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В Башкортостане, несмотря на кризис, растет потребительский спрос

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по уровню потребительского спроса. В нем учитывались средние потребительские траты населения в первой половине 2026 года.

Первую строчку рейтинга занял Чукотский АО: за первые шесть месяцев 2026 года потребительский спрос в этом регионе вырос сразу на 26,56%. В среднем каждый житель региона тратил 68,6 тыс. рублей в месяц.

Следом идут Магаданская (11,43%) и Ивановская (10,15%) области.

Башкортостан по уровню прироста потребительского спроса занял пятую строчку: с начала 2026 года он изменился на 9,63%. Средний прирост по стране – 4,8%.

В среднем каждый житель Башкортостана в месяц тратит 50,2 тыс. рублей, в прошлом году было 45,4 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель выше: 52,6 тыс. рублей.

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