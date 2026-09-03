Уфимская пенсионерка чуть не лишилась 1 млн рублей, попытавшись подключиться к домовому чату

Разводили по стандартной схеме: сначала ей в мессенджере поступило сообщение от незнакомого с предложением подключить ее к «домовому чату». Для этого потребовали сообщить код из SMS-сообщения. После этого с заявительницей связались неизвестные лица, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга.

Потерпевшей говорили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан, а для сохранности денег нужно перевести накопления на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленников, уфимка отправилась в отделение банка, чтобы снять более миллиона рублей личных накоплений.

Сотрудники банка заметили неладное и поинтересовались целью трат. Женщина убедительно отвечала, что деньги нужны на покупку автомобиля.

К счастью для уфимки, в выдаче денег ей было отказано. После чего она оставила заявку на получение наличных и планировала вернуться на следующий день. Придя домой, заявительница поняла, что попала под влияние аферистов, и обратилась в полицию.