В Уфе ограничили продажу вейпов и сигарет

Поправками запрещается продажа вейпов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта.

Сегодня, третьего сентября, в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы пояснили, что за нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по статье 14.53 КоАП РФ:

– для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей;

– для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей;

– для юридических лиц – от 90 000 до 120 000 рублей.