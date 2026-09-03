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В Уфе ограничили продажу вейпов и сигарет

С сентября текущего года вступили в силу поправки в федеральный закон №551, ограничивающие продажу никотинсодержащей продукции.

Поправками запрещается продажа вейпов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта.

Сегодня, третьего сентября, в управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы пояснили, что за нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по статье 14.53 КоАП РФ:

– для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей;

– для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей;

– для юридических лиц – от 90 000 до 120 000 рублей.

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