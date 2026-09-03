2 медика из Башкортостана стали победителями конкурса «Лучший врач года»

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2001 года под эгидой Минздрава России. Принять участие в нем могут врачи, стаж работы которых составляет не менее 10 лет, при этом не менее пяти лет в организации, которая выдвигает врача на конкурс.
В этом году на конкурсе первое место в номинации «За верность профессии» занял Риф Шакиров из Городской больницы Нефтекамска, в номинации «Лучший кардиолог» – Альфира Рахматуллина из РДКБ имени Куватова (Уфа).
Также второе место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла Галимова Эльмира Рамилевна из РКПЦ (Уфа), в номинации «Лучший неонатолог» серебро досталось Алсу Хамматшиной из РКПЦ (Уфа), в номинации «Лучший стоматолог» второе место заняла Оксана Гуляева из Стоматологической поликлиники №2 (Уфа).
Третье место в номинации «Лучший фельдшер» досталось Гульчачак Ковалевой из Белебеевской ЦРБ, а в номинации «Лучший участковый терапевт» бронзу забрала Эльвира Гильванова.
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