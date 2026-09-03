2 медика из Башкортостана стали победителями конкурса «Лучший врач года»

В этом году на конкурсе первое место в номинации «За верность профессии» занял Риф Шакиров из Городской больницы Нефтекамска, в номинации «Лучший кардиолог» – Альфира Рахматуллина из РДКБ имени Куватова (Уфа).

Также второе место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла Галимова Эльмира Рамилевна из РКПЦ (Уфа), в номинации «Лучший неонатолог» серебро досталось Алсу Хамматшиной из РКПЦ (Уфа), в номинации «Лучший стоматолог» второе место заняла Оксана Гуляева из Стоматологической поликлиники №2 (Уфа).

Третье место в номинации «Лучший фельдшер» досталось Гульчачак Ковалевой из Белебеевской ЦРБ, а в номинации «Лучший участковый терапевт» бронзу забрала Эльвира Гильванова.