Новое кадровое назначение в администрации Уфы

Сегодня, второго сентября, на оперативном совещании «Уфимская среда» исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов сообщил о кадровом назначении.
Должность управляющего делами администрации города занял Ильяс Бикбулатов.
Известно, что он родился седьмого мая 1978 года в деревне Кутушево Мелеузовского района Башкортостана. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Значительную часть жизни служил в ВС РФ. Последние полгода работал в ГУП «Башфармация»: начальником отдела по безопасности, затем – заместителем генерального директора по безопасности.
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