Новое кадровое назначение в администрации Уфы

Должность управляющего делами администрации города занял Ильяс Бикбулатов.

Известно, что он родился седьмого мая 1978 года в деревне Кутушево Мелеузовского района Башкортостана. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Значительную часть жизни служил в ВС РФ. Последние полгода работал в ГУП «Башфармация»: начальником отдела по безопасности, затем – заместителем генерального директора по безопасности.