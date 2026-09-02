В уфимском аэропорту открылась публичная библиотека

Проводим время в ожидании рейса с пользой: теперь в аэропорту «Уфа» можно взять почитать книгу в специальной зоне.
Как сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани, в аэропорту открылась публичная библиотека для взрослых и детей.
Она расположена в зоне вылета Терминала 1 внутренних авиалиний, рядом с пятым выходом на посадку.
Взять книгу могут все желающие – это позволит скоротать время, что особенно актуально сейчас, когда рейсы массово переносятся. По правилам библиотеки, ее необходимо будет вернуть обратно на полку.
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