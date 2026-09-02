В Башкортостане в купальный сезон утонули 44 человека

Сегодня в МЧС Башкорторстана подвели неутешительные итоги: в купальный сезон 2026 года на водных объектах региона утонули 44 человека, в том числе семеро детей. В прошлом году за тот же период утонуло на восемь человек больше (на 15%), в том числе шестеро детей.

В этом году было организовано 445 мест безопасного отдыха у воды, что на 79 мест отдыха больше, чем в 2025 году, в том числе действовал 201 специально оборудованный пляж. Проведено более 10 тысяч рейдов и патрулирований.

Вынесено 274 постановления об административных правонарушениях на общую сумму более 780 тысяч рублей, поставлено 19 маломерных судов на штрафстоянку. За нарушение правил поведения на водных объектах составлено более 1000 протоколов.

Всего в летний период спасено 274 человека, в том числе 81 ребенок, что на 66 человек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.