14 тыс. детей получили помощь в реабилитационном центре «Салют»

За это время центр стал ключевой площадкой для поддержки особенных детей. Сегодня, второго сентября, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что помощь в «Салюте» получили порядка 14 тыс. детей с ОВЗ – причем не только из Башкортостана, но и из Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана.

«Мы собрали в "Салюте" очень сильную команду психологов, логопедов, дефектологов, врачей, инструкторов по адаптивным видам спорта и других специалистов по комплексной реабилитации. И стараемся поддерживать их высокий уровень. Только за последний год более 200 сотрудников прошли обучение в ведущих федеральных научных центрах. Это позволяет применять в работе самые передовые и эффективные методики реабилитации.

Отдельное внимание уделяем инклюзивному спорту. На базе "Салюта" действует школа по плаванию для слепых и слабовидящих. Ребятам с инвалидностью помогают подготовиться к сдаче нормативов ГТО и успешно их выполнить. Это нужно не только для здоровья – спорт дает уверенность. А для таких детей это имеет огромное значение.

Еще одно важное направление – работа с родителями. В этом году при поддержке нашего Фонда грантов здесь стартовал образовательный курс "Ты можешь!". В проекте участвуют 175 мам, в рамках курса они получают практические инструменты для поддержки особенных детей. А нынешним летом в "Салюте" провели экспериментальную профильную лагерную смену – ребята укрепили здоровье, а заодно смогли потренировать навыки самостоятельности и общения», – рассказал Радий Хабиров.