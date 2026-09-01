В Уфе официально завершился купальный сезон

Всего в этом году оборудовали девять официальных пляжей, и их посетили около 164 тыс. человек.

Самый популярный – «Гольфстрим» – более 40 тыс. человек, «Кашкадан» – более 38 тыс., «Солнечный» – 37 тыс.

За лето специалисты провели 1358 профилактических рейдов, проинструктировали по технике безопасности на воде более 14 тыс. человек.

Спасатели городского отряда спасли 151 человека, среди которых было 54 ребенка.

Самый пик спасательных операций пришелся на июль-август, когда из-за паводка и сильного течения спасатели вытаскивали из воды до 30 человек в сутки.