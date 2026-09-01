Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Башкортостане

«По сведению ГМЦ России, в августе в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – +11,2°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе вся текущая неделя будет пасмурной, на выходных обещают дожди, но температура воздуха будет подниматься до +24° и выше ежедневно.