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Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Башкортостане

Лето в этом году было на редкость капризное и нестабильное: изнуряющая жара резко сменялась ливнями и даже градом. Рассказываем каким обещает быть первый месяц осени.

«По сведению ГМЦ России, в августе в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма – +11,2°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 35-55 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе вся текущая неделя будет пасмурной, на выходных обещают дожди, но температура воздуха будет подниматься до +24° и выше ежедневно.

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