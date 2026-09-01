Уфа – в десятке лучших городов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В категории «Крупнейшие города с населением более 1 млн человек» Уфа замыкает десятку лидеров, отставая от Казани и Нижнего Новгорода.

Весь топ выглядит так:

1. Москва;

2. Нижний Новгород;

3. Санкт-Петербург;

4. Пермь;

5. Волгоград;

6. Казань;

7. Краснодар;

8. Красноярск;

9. Ростов-на-Дону;

10. Уфа.

«Инфраструктура для жизни» – это один из самых масштабных нацпроектов последнего времени, его главные задачи – улучшать условия жизни людей и связность территорий России. В городах и селах возводят новые дома, обустраивают дворы и парки, развивают сеть маршрутов общественного транспорта, на которые выводят комфортные автобусы, трамваи, поезда. Сеть федеральных и региональных трасс перестраивают по принципу «бесшовной логистики».