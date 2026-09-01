Уфа – в десятке лучших городов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Эксперты Минстроя РФ оценили выполнение показателя по повышению качества жизни в опорных населенных пунктах национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, назвав топ-10 лидеров в шести категориях.
В категории «Крупнейшие города с населением более 1 млн человек» Уфа замыкает десятку лидеров, отставая от Казани и Нижнего Новгорода.
Весь топ выглядит так:
1. Москва;
2. Нижний Новгород;
3. Санкт-Петербург;
4. Пермь;
5. Волгоград;
6. Казань;
7. Краснодар;
8. Красноярск;
9. Ростов-на-Дону;
10. Уфа.
«Инфраструктура для жизни» – это один из самых масштабных нацпроектов последнего времени, его главные задачи – улучшать условия жизни людей и связность территорий России. В городах и селах возводят новые дома, обустраивают дворы и парки, развивают сеть маршрутов общественного транспорта, на которые выводят комфортные автобусы, трамваи, поезда. Сеть федеральных и региональных трасс перестраивают по принципу «бесшовной логистики».
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