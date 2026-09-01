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В Уфе ограничат движение транспорта на кольце у Центрального рынка

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В период с завтрашнего дня, второго сентября, по пятое сентября ограничат движение транспорта на кольце «Центрального рынка».

Будет закрыта внутренняя полоса проезжей части кругового пересечения улиц Революционной, Цюрупы и 50-летия Октября.

Ограничение связано с продолжающимися работами по благоустройству. В последнее время эта территория сильно преобразилась: с двух сторон кольца вместо стихийной парковки теперь полноценные общественные пространства со скамейками, освещением и арт-объектами.

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