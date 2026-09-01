В Уфе появится сеть 5G

В Минцифры РФ состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в стране.
Как сообщили в Минцифры, операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до первого сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения.
Операторы связи «большой четверки» получат по 90 МГц в полосе 4630-4990 МГц без проведения аукционов.
С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.
В ближайшее время сети 5G начнут появляться в городах-миллионниках. В каждом миллионнике, включая Уфу, сети пятого поколения развернут до конца 2028 года.
5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.
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