В Уфе появится сеть 5G

Как сообщили в Минцифры, операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до первого сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения.

Операторы связи «большой четверки» получат по 90 МГц в полосе 4630-4990 МГц без проведения аукционов.

С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.

В ближайшее время сети 5G начнут появляться в городах-миллионниках. В каждом миллионнике, включая Уфу, сети пятого поколения развернут до конца 2028 года.

5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.