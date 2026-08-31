Как выбрать букет учителю к 1 сентября? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Завтра День знаний – день, когда в школах проводятся традиционные праздничные линейки, а учителям принято дарить цветы.
Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку по выбору букета к этому празднику.
Чек-лист для выбора свежих цветов:
– надежность продавца: отдавайте предпочтение сертифицированной продукции из проверенных магазинов;
– состояние бутонов: лепестки должны быть плотными, без пятен и сухих краев, стебли – крепкими, без признаков размягчения;
– запах: резкий аромат свидетельствует о начале увядания цветка;
– состав букета: выбирайте растения с минимальным количеством пыльцы во избежание аллергических реакций;
– декор и упаковка: на бумаге или ленте не должно быть следов плесени или влаги.
Подготовка композиции к вазе:
– обновите срез стеблей под углом; жесткие побеги дополнительно расщепите снизу;
– очистите нижнюю часть стебля от листьев, чтобы они не вызывали гниение в воде;
– наполните чистую вазу водой комнатной температуры.
Юридический аспект покупки:
– продавец обязан выдать кассовый чек и предоставить полную информацию о товаре на русском языке;
– свежие цветы и комнатные растения надлежащего качества входят в перечень невозвратных товаров.
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