Как выбрать букет учителю к 1 сентября? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Роспотребнадзор Башкортостана выпустил памятку по выбору букета к этому празднику.

Чек-лист для выбора свежих цветов:

– надежность продавца: отдавайте предпочтение сертифицированной продукции из проверенных магазинов;

– состояние бутонов: лепестки должны быть плотными, без пятен и сухих краев, стебли – крепкими, без признаков размягчения;

– запах: резкий аромат свидетельствует о начале увядания цветка;

– состав букета: выбирайте растения с минимальным количеством пыльцы во избежание аллергических реакций;

– декор и упаковка: на бумаге или ленте не должно быть следов плесени или влаги.

Подготовка композиции к вазе:

– обновите срез стеблей под углом; жесткие побеги дополнительно расщепите снизу;

– очистите нижнюю часть стебля от листьев, чтобы они не вызывали гниение в воде;

– наполните чистую вазу водой комнатной температуры.

Юридический аспект покупки:

– продавец обязан выдать кассовый чек и предоставить полную информацию о товаре на русском языке;

– свежие цветы и комнатные растения надлежащего качества входят в перечень невозвратных товаров.