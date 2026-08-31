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В Башкортостане увеличится допустимая продолжительность сверхурочной работы

В Гострудинспекции Башкортостана сегодня, 31 августа, напомнили о новых поправках в Трудовой кодекс, вступающих в силу с первого сентября.

Поправки касаются регулирования сверхурочной работы, а также оформления и расторжения трудовых договоров.

Годовой лимит «переработок» увеличивается с 120 до 240 часов в год при закреплении этой нормы в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Повышение лимита не коснется сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4.

Также те, кто имеет «вредность» 3.1 и 3.2, предпенсионеры и пенсионеры могут привлекаться к сверхурочке свыше 120 часов только с письменного согласия и при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Кроме того, вводится новое основание для увольнения: расторгнуть договор за хищение по месту работы можно будет не только по приговору, но и при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, включая судебный штраф.

Ещё одно изменение – малый бизнес получит право заключать срочные трудовые договоры при штате до 70 человек вместо прежних 35.

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