Лето возвращается: погода в Уфе 31 августа – 4 сентября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта рабочая неделя начнется с потепления, а к ее концу снова вернется лето. Надолго ли – пока неизвестно.

Понедельник, 31 августа: до +18°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +7°, временами небольшой дождь.

Вторник, 1 сентября: до +18°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 2 сентября: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 3 сентября: до +27°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 4 сентября: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +12°, без осадков.