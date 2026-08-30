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Лето возвращается: погода в Уфе 31 августа – 4 сентября

Август на исходе, и уже можно говорить о том, что это лето было капризным и не очень-то располагало к купанию. Рассказываем, чего ждать от погоды в первые дни осени.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта рабочая неделя начнется с потепления, а к ее концу снова вернется лето. Надолго ли – пока неизвестно.

Понедельник, 31 августа: до +18°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +7°, временами небольшой дождь.

Вторник, 1 сентября: до +18°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 2 сентября: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 3 сентября: до +27°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 4 сентября: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +12°, без осадков.

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