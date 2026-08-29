В Башкортостане продолжается падение цен на овощи, дорожают гречка и сахар

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали гречка (2,04%), сахар (1,72%), макароны (0,94%), огурцы (0,89%) и сухие молочные смеси для детского питания (0,73%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (4,72%), морковь (4,65%), капуста (4,41%), помидоры (4,39%), свекла (3,32%).

Также подешевели яблоки (2,19%), пшено (1,18%) и мука (0,78%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.