ДТП с двумя погибшими в Башкортостане

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, на пятом километре дороги Магнитогорск – Аэропорт столкнулись Lada Xray и Belgee X50.

На данный момент известно, что в результате лобового столкновения погибли два человека и четверо пострадали, кто именно – не сообщается.

Судя по фото, оба автомобиля получили сильные повреждения, Lada Xray после столкновения врезался в ограждение. Делом заинтересовалась прокуратура: на место выехал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Алик Алтыншин.