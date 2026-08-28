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ДТП с двумя погибшими в Башкортостане

Сегодня, 28 августа, пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана сообщила о выезде сотрудников на место ДТП в Абзелиловском районе.

Фото: Госавтоинспекции Башкортостана
Фото: Госавтоинспекции Башкортостана

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, на пятом километре дороги Магнитогорск – Аэропорт столкнулись Lada Xray и Belgee X50.

На данный момент известно, что в результате лобового столкновения погибли два человека и четверо пострадали, кто именно – не сообщается.

Судя по фото, оба автомобиля получили сильные повреждения, Lada Xray после столкновения врезался в ограждение. Делом заинтересовалась прокуратура: на место выехал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Алик Алтыншин.

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