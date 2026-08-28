В Уфе похолодает еще сильнее

Как сообщает Башгидромет, в предстоящие выходные, 29-30 августа, в отдельных северных и горных районах республики в воздухе и на поверхности почвы возможные ночные и утренние заморозки.

В Уфе сегодня, 28 августа, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, будет до +17°, но уже в субботу и воскресенье температура не поднимется выше +14°. Особых осадков не обещают – только 30 августа пройдет небольшой дождь.

Со следующей недели температура вернется к более комфортным значениям: до +23°, +24° второго и третьего сентября. Правда, солнце спрячется и пойдут дожди.