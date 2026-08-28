Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе похолодает еще сильнее

Со второй половины этой недели в Башкортостан нагрянули холода: в тыловой части циклона на Урал и Европейскую часть России северными потоками сместится холодный воздух с Арктики.

Как сообщает Башгидромет, в предстоящие выходные, 29-30 августа, в отдельных северных и горных районах республики в воздухе и на поверхности почвы возможные ночные и утренние заморозки.

В Уфе сегодня, 28 августа, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, будет до +17°, но уже в субботу и воскресенье температура не поднимется выше +14°. Особых осадков не обещают – только 30 августа пройдет небольшой дождь.

Со следующей недели температура вернется к более комфортным значениям: до +23°, +24° второго и третьего сентября. Правда, солнце спрячется и пойдут дожди.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: