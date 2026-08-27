Июль 2026: Башкортостан – на 2 строчке в рейтинге регионов с самым дешевым бензином

По итогам прошлого месяца антилидером рейтинга стал Крым, где бензин стоит 210,35 рубля за литр в среднем. Следом идут Севастополь (191,19 рубля за литр), Тыва (110,27 рубля), Дагестан (109,28 рубля) и Калмыкия (102,94 рубля).

Башкортостан (66,2 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, теперь второй месяц подряд удерживает вторую строчку, отставая только от Омской области (64,67 рубля).

Далее идут Ярославская (66,57 рубля) и Оренбургская (67,3 рубля) области, замыкает топ-5 Удмуртия (67,53 рубля).

Также Башкортостан (78,24 рубля) на пятой строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Белгородская область (77,39 рубля).