Июль 2026: Башкортостан – на 2 строчке в рейтинге регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам июля 2026 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
По итогам прошлого месяца антилидером рейтинга стал Крым, где бензин стоит 210,35 рубля за литр в среднем. Следом идут Севастополь (191,19 рубля за литр), Тыва (110,27 рубля), Дагестан (109,28 рубля) и Калмыкия (102,94 рубля).
Башкортостан (66,2 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, теперь второй месяц подряд удерживает вторую строчку, отставая только от Омской области (64,67 рубля).
Далее идут Ярославская (66,57 рубля) и Оренбургская (67,3 рубля) области, замыкает топ-5 Удмуртия (67,53 рубля).
Также Башкортостан (78,24 рубля) на пятой строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Белгородская область (77,39 рубля).
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