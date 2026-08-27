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В Уфе из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В эту субботу, 29 августа, в связи с проведением семейного фестиваля «Молочная страна» с 9:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта по проезду-дублеру улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».

Кроме того, как сообщает мэрия, с 22:00 29 августа до 18:00 30 августа будут перекрыты:

– улица Набережная (от участка под постаментом памятника Салавату Юлаеву до Сочинской);

– улица Генерал-губернатора Перовского (от парковки на нижней площадке уфимского амфитеатра до Набережной).

Эти ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия «ЗОбег».

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