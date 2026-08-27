В Башкортостане ограничат продажу вейпов и сигарет

Один из законов, направленных на защиту здоровья людей, коснется продажи табачной продукции.

С сентября 2026 года вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта.

Идея полного запрета продажи вейпов обсуждается в России с 2023 года, дважды вносились соответствующие законопроекты, но далеко они не зашли. Ранее в парламенте Башкортостана говорили, что если регионам предоставят возможность полностью запретить продажу такой продукции, законодатели обязательно ее рассмотрят.