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В Башкортостане ограничат продажу вейпов и сигарет

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соцсетях рассказал о новых законах, вступающих в силу в сентябре 2026 года.

Один из законов, направленных на защиту здоровья людей, коснется продажи табачной продукции.

С сентября 2026 года вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта.

Идея полного запрета продажи вейпов обсуждается в России с 2023 года, дважды вносились соответствующие законопроекты, но далеко они не зашли. Ранее в парламенте Башкортостана говорили, что если регионам предоставят возможность полностью запретить продажу такой продукции, законодатели обязательно ее рассмотрят.

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