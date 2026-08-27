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Уфимский застройщик недоплатил налоговой 18 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации.

r02.fssp.gov.ru

В суде установлено, что мужчина в 2022-2023 годах умышленно скрыл доходы организации, которые могли быть направлены на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Для этого он использовал схему направления «распорядительных писем» в адрес контрагента, через счета которого производились расчеты с третьими лицами. В результате в бюджет не поступило более 18 млн рублей.

После начала расследования часть задолженности была погашена. В обеспечительных целях на строительную технику предприятия стоимостью 19 млн рублей был наложен арест.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, а также сохранил арест на имущество юридического лица.

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