Уфимский застройщик недоплатил налоговой 18 млн рублей

В суде установлено, что мужчина в 2022-2023 годах умышленно скрыл доходы организации, которые могли быть направлены на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Для этого он использовал схему направления «распорядительных писем» в адрес контрагента, через счета которого производились расчеты с третьими лицами. В результате в бюджет не поступило более 18 млн рублей.

После начала расследования часть задолженности была погашена. В обеспечительных целях на строительную технику предприятия стоимостью 19 млн рублей был наложен арест.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, а также сохранил арест на имущество юридического лица.