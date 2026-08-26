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Новое кадровое назначение в администрации Уфы

Сегодня, 26 августа, на оперативном совещании исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов сообщил о новом кадровом назначении.

Фото: администрация Уфы

Должность директора муниципального бюджетного учреждения «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» столицы занял 49-летний Марат Юнусов.

Как сообщили в мэрии, Марат Юнусов родился в селе Бакаловка Хайбуллинского района, окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Работал в ряде организаций и учреждений инженером-механиком, главным механиком, начальником административно-хозяйственного отдела. Последний год трудился главным инженером в МБУ «Служба по благоустройству Демского района Уфы».

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