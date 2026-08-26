Башкортостан будет поставлять в Узбекистан продукты, коноплю и сахар

Делегация провела ряд важных переговоров, удалось выйти на договоренности с ведущими узбекскими компаниями.

В частности, с одним крупнейших дистрибьюторов товаров народного потребления Узбекистана переговорили по поставкам из Башкортостана мороженого, рыбы в потребительской упаковке, а также растительного масла крупными партиями. У узбекских партнеров также высокий спрос на продукцию из индейки и молочную продукцию.

С объединением предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности договорились о поставке малых партий башкирской технической конопли для тестовых образцов тканей. Планируется запуск совместного серийного производства текстиля с использованием сырья из Башкортостана.

Высокий спрос у узбекских партнеров на башкирский мед и халяльную продукцию, а также на пакетные предложения участников проекта «Продукт Башкортостана», идут переговоры с партнерами из крупнейшей розничной сети говорим уже о прямых поставках.

Кроме того, продолжатся поставки в Узбекистан сахара. В планах – еще закупки стеклянной тары (в том числе от «Русджама») и возможный запуск производства ячменя на территории Башкортостана.

«Интерес к продукции Башкортостана в Узбекистане растет, и наша общая задача превратить этот интерес в взаимовыгодные контракты. Продолжим системную работу на этом направлении», – сообщила министр.