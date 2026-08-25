В Башкортостане на следующей неделе запретят продажу алкоголя

Продажу алкоголя во всех розничных магазинах Башкортостана запретят в День знаний, первого сентября, который в этом году приходится на вторник. В школах республики пройдут торжественные линейки.

Это правило действует в республике с 2007 года. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Ежегодно продажу алкоголя ограничивают еще в дни проведения сабантуев (на тех территориях, где они проводятся), в День молодежи, в день проведения «Последнего звонка», а также в новогодние каникулы.