Новое кадровое назначение в мэрии Уфы

Должность начальника Управления образования занял 41-летний Султан Бадыков.

Он родился в Казахстане, окончил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «Математика с дополнительной специальностью информатика», прошел профессиональную переподготовку в Центре профессиональной подготовки кадров по специальности «Менеджмент в образовании».

Работал учителем информатики в уфимской гимназии №3, директором лицея №21, заместителем начальника Управления образования администрации Уфы. С октября 2024 года занимал должность замглавы администрации Советского района Уфы.