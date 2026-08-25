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Новое кадровое назначение в мэрии Уфы

Сегодня, 25 августа, на городском совещании по образованию исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов сообщил о новом кадровом назначении.

Фото: администрация Уфы

Должность начальника Управления образования занял 41-летний Султан Бадыков.

Он родился в Казахстане, окончил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «Математика с дополнительной специальностью информатика», прошел профессиональную переподготовку в Центре профессиональной подготовки кадров по специальности «Менеджмент в образовании».

Работал учителем информатики в уфимской гимназии №3, директором лицея №21, заместителем начальника Управления образования администрации Уфы. С октября 2024 года занимал должность замглавы администрации Советского района Уфы.

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