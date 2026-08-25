В Башкортостане будут освобождать чиновников от бумажной работы при помощи ИИ

Об этом сегодня, 25 августа, сообщил глава региона Радий Хабиров. Совет, учрежденный по поручению Владимира Путина, занимается внедрением технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности.

«Как я и говорил, начали с себя. У чиновников тоже много "бумажной", механической работы, которая отнимает много сил и времени. Планируем внедрить ИИ-модули в систему документооборота, в работу Центра управления Республики Башкортостан. Создадим Центр компетенций, который будет заниматься цифровой трансформацией госуправления.

Важно, что наши муниципалитеты тоже включились в работу по внедрению ИИ. В пилотном режиме мы создаем цифровой двойник системы теплоснабжения в городе Белорецке. С его помощью сможем анализировать состояние инфраструктуры, определять наиболее уязвимые участки сетей, грамотно проводить модернизацию, вкладывая средства туда, где они нужны в первую очередь. Ждем, что в конечном счете сможем свести к минимуму риски коммунальных аварий. Если эксперимент окажется удачным, будем тиражировать опыт на другие наши города и районы», – рассказал Радий Хабиров.