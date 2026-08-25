Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане будут освобождать чиновников от бумажной работы при помощи ИИ

В Башкортостане состоялось заседание первого совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом сегодня, 25 августа, сообщил глава региона Радий Хабиров. Совет, учрежденный по поручению Владимира Путина, занимается внедрением технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности.

«Как я и говорил, начали с себя. У чиновников тоже много "бумажной", механической работы, которая отнимает много сил и времени. Планируем внедрить ИИ-модули в систему документооборота, в работу Центра управления Республики Башкортостан. Создадим Центр компетенций, который будет заниматься цифровой трансформацией госуправления.

Важно, что наши муниципалитеты тоже включились в работу по внедрению ИИ. В пилотном режиме мы создаем цифровой двойник системы теплоснабжения в городе Белорецке. С его помощью сможем анализировать состояние инфраструктуры, определять наиболее уязвимые участки сетей, грамотно проводить модернизацию, вкладывая средства туда, где они нужны в первую очередь. Ждем, что в конечном счете сможем свести к минимуму риски коммунальных аварий. Если эксперимент окажется удачным, будем тиражировать опыт на другие наши города и районы», – рассказал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: