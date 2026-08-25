В Башкортостане на каждого незанятого жителя приходится около 3 вакансий

По словам главы кабмина, В апреле-июне уровень безработицы в регионе составил 1,5%, тогда как в среднем по России – 2,2%.

«Сейчас важно помочь не только людям найти подходящую работу, но и предприятиям - необходимых специалистов. Для этого стимулируем работодателей, в том числе через программу "Мобильность 2.0". Она помогает привлечь работников из других муниципалитетов и регионов, а предприятие может получить компенсацию более 487 тыс. рублей. Уже 35 человек нашли работу благодаря этой программе.

В рамках нацпроекта "Кадры" создали 73 рабочих места для трудоустройства граждан с инвалидностью. Работодателям компенсируются затраты – это до 200 тыс. рублей за каждое рабочее место. Более ста работников трудоустроили по программе субсидируемого найма.

Отдельно поддерживаем профессиональное обучение. В этом году планируем выдать не менее 700 образовательных сертификатов», – сообщил Андрей Назаров.