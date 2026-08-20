Годовая инфляция в Башкортостане стала самой низкой за 3 года

В отчете регулятора говорится, что за месяц цены в Башкортостане выросли на 0,3% – это вдвое меньше, чем было в июне.

В основном это связывают с поступлением нового урожая отечественных овощей: больше всего в регионе снизились цены на огурцы и помидоры. Из-за наращивания выпуска продолжили дешеветь яйца.

А сахар, напротив, подорожал: помимо уменьшения его прошлогодних запасов, сказался рост спроса в период домашних заготовок.

Из-за временного снижения объемов нефтепереработки в стране и сезонного роста потребления в период сельхозработ и отпусков выросли цены на топливо. Подорожали также смартфоны и компьютеры – в условиях ослабления рубля импорт новых партий товара вырос в цене. В то же время из-за невысокого спроса подешевели холодильники и телевизоры.

Теплая погода привела к тому, что палаточные городки и глэмпинги составили серьезную конкуренцию стационарным турбазам и здравницам. В результате последние для привлечения отдыхающих снизили стоимость своих услуг, что также сказалось на общей картине.