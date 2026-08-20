В Уфе изменилось движение на улице Пугачева

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константин Паппе сообщил об изменениях в движении транспорта на этой улице.

«На участке завершили строительство двух оставшихся полос проезжей части протяженностью 800 метров. Уже перепустили движение по ним. Это позволит автомобилистам двигаться по обновленной части дороги, пока на другой стороне продолжаются работы», – сообщил он.

В региональном Минтрансе рассказал, что все работы планируют завершить до конца 2026 года.

Как мы писали ранее, две правые полосы проезжей части улицы на участке от Геофизиков в сторону транспортной развязки по улице Генерала Рыленко перекрыты со вчерашнего дня, 19 августа, и по 11 октября.