Бензин в Башкортостане: рост цен продолжается

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 11 по 17 августа 2026 года.
По состоянию на 17 августа 2026 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 66,87 рубля за литр (+0,05 рубля за неделю);
– АИ-92 – 64,12 рубля за литр (+0,07 рубля);
– АИ-95 – 69,13 рубля за литр (без изменений);
– АИ-98 и выше – 97,03 рубля за литр (+0,32 рубля);
– дизельное топливо – 78,55 рубля за литр (без изменений).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (73,86 рубля за литр) и по России (76,38 рубля за литр).
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