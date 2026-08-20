Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Бензин в Башкортостане: рост цен продолжается

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 11 по 17 августа 2026 года.

По состоянию на 17 августа 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 66,87 рубля за литр (+0,05 рубля за неделю);

– АИ-92 – 64,12 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-95 – 69,13 рубля за литр (без изменений);

– АИ-98 и выше – 97,03 рубля за литр (+0,32 рубля);

– дизельное топливо – 78,55 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (73,86 рубля за литр) и по России (76,38 рубля за литр).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: