Бензин в Башкортостане: рост цен продолжается

По состоянию на 17 августа 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 66,87 рубля за литр (+0,05 рубля за неделю);

– АИ-92 – 64,12 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-95 – 69,13 рубля за литр (без изменений);

– АИ-98 и выше – 97,03 рубля за литр (+0,32 рубля);

– дизельное топливо – 78,55 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (73,86 рубля за литр) и по России (76,38 рубля за литр).